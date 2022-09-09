مسير حمص القديمة أولى فعاليات ملتقى (ايميسا) بدورته الأولى

حمص-سانا

نفذ ملتقى حمص “ايميسا” الذي انطلق قبل يومين بمشاركة فعاليات المجتمع الأهلي المهتمة بالشأن الثقافي والاجتماعي والتراث الإنساني أولى فعالياته من خلال “مسير حمص القديمة.. المسير الأول”.

وجاب 200 من المشاركين في المسير مناطق باب تدمر والبرج والسور ودير مار اليان وجامع السراج ودار مفيد الأمين وكنيسة الأربعين والمدارس الغسانية وتعرفوا في مسيرهم من خلال المختصين في الشأن الأثري والسياحي على معالم مهمة من حمص القديمة.

وذكر الأب ادوار كرم خادم رعية بشارة السيدة العذراء بحي الأرمن وأحد مؤسسي ملتقى ايميسا لمراسلة سانا أن المسير سيشمل لاحقاً كل الأماكن الأثرية في حمص حيث تم تحديد 20 موقعاً أثرياً لزيارتها على مدار عدة أشهر مؤكداً أن الملتقى يهدف لتكريس لقاءات المحبة والتضامن والعمل بمشاركة مختلف مكونات حمص الاجتماعية ولا سيما أن هذه المحافظة تمتلك مواقع أثرية وتاريخية مهمة من واجبنا تعريف جيل الشباب بها.

ولفت الدكتور رامز بيطار من جامعة الوادي الدولية الخاصة إلى مشاركة الجامعة بملتقى ايميسا كتأكيد على ربط الجامعة بالمجتمع إضافة لدور الجامعة وواجبها بدعم الفعاليات الثقافية والاجتماعية والإنسانية والتعريف بالآثار والحضارة السورية.

من جانبه أوضح رامز الحسين مدير مشروع مدى الثقافي أن الهدف من المسير في مدينة حمص القديمة هو تعريف المشاركين بهذه الأماكن التي قد لا يعرفها الكثيرون عبر اختصاصيين يقدمون شرحاً وافياً عن تاريخ وحقبة كل مبنى أو موقع أثري ليمتلك المشاركون المعرفة اللازمة عن آثار بلادهم.

الباحث التاريخي عبد المؤمن الحجار من جمعية العاديات بين أنه تم تقسيم مدينة حمص القديمة قبل بدء المسير إلى قطاعات اختص كل فرد من الباحثين بإعداد دراسة عن معلم أثري ليقوم بشرحه إلى المشاركين.

ومن المشاركين في المسير تحدثت الشابة جودي المنصور عن ضرورة مشاركة الشباب في هذه الفعاليات للتعرف على معالم حمص وما فيها من كنوز بينما اعتبرت فاطمة سلايمة أنه لا بد لكل سوري أن يعرف معالم بلده وخاصة أن سورية أم الحضارات والتاريخ في حين تحدثت عبير ابراهيم عن مشاركتها وأبنائها في المسير لزيارة معالم حمص انطلاقاً من واجب الأهل بدفع أبنائهم للمشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تخلق منهم جيلاً متنوراً وواعياً.

مثال جمول

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