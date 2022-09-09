غروسي يدعو إلى الوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه النووية

فيينا-سانا

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إلى الوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية من دون أن يطالب القوات الأوكرانية بذلك صراحة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غروسي قوله في بيان نشره على موقع الوكالة :”علمت اليوم من موظفي الوكالة هناك بشأن الوضع الخطير الذي حدث الليلة الماضية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية حيث تسبب القصف في تدمير البنية التحتية للطاقة التي تغذي مدينة إينرغودار التي يعيش مشغلو المحطة وعائلاتهم فيها”.

وأضاف غروسي: “أدعو إلى الوقف الفوري للقصف في جميع المناطق لأنه هذا فقط من شأنه توفير أمن وحماية العاملين ويسمح بإعادة الطاقة إلى مدينة إينرغودار والمحطة”.

وكان رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه المحررة فلاديمير روغوف أعلن في وقت سابق اليوم انقطاع الكهرباء عن مدن ميليتوبول وإنيرغودار وبيرديانسك إثر قصف قوات كييف لمحطات الكهرباء.

وأعربت روسيا عن أسفها لعدم ذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها عن نتائج رحلة مفتشيها إلى المحطة بأن مصدر إطلاق النار عليها هي القوات الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency