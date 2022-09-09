فومين: سفن روسية وصينية تدربت على إصابة حاملات طائرات عدو افتراضي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفن الروسية والصينية تدربت على توجيه ضربات مكثفة ضد حاملات طائرات لعدو افتراضي وذلك في سياق مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية “الشرق 2022” التي اختتمت أعمالها أمس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قوله في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب اليوم “في إطار المناورات تم توجيه ضربات نيران مكثفة وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية بهدف هزيمة مجموعات هجومية على الأرض وحاملات الطائرات والسفن التابعة لعدو وهمي”.

وأضاف فومين أن خصوصيات التمرين كانت الاستخدام المشترك للطيران والسفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

واستمرت مناورات الشرق 2022 على مدى أسبوع في شرق روسيا بمشاركة 55 ألف عسكري من 14 دولة.

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