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وقفة احتجاجية في يافا رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية

2022-09-09

القدس المحتلة-سانا

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقفة احتجاجية اليوم رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي دعت إليها الأحزاب الوطنية الفلسطينية في مدينة يافا رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالمخططات الاستيطانية الرامية إلى تهجير 1400 عائلة فلسطينية من المدينة.

يشار إلى أن الفلسطينيين في مدينة يافا ينظمون وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي تنديداً بالفصل العنصري الذي يتعرضون له.

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