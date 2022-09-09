الإصابة تغيب مهاجم نابولي أوسيمن عن الملاعب قرابة شهر

روما-سانا

أعلن نادي نابولي الإيطالي غياب مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمن عن مباريات الفريق إلى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بسبب إصابته بعضلات الفخذ الأيمن.

ووفق بيان للنادي تعرض أوسيمن البالغ 23 عاماً للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه ضد ليفربول الإنكليزي 4-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي فخرج قبل أربع دقائق من نهايتها وحل بدلاً منه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

وسيغيب أوسيمن عن مباراتي نابولي ضد سبيتسيا السبت وميلان نهاية الأسبوع المقبل في الدوري المحلي بالإضافة إلى المواجهة ضد رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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