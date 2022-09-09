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إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

2022-09-09

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مظاهرة كفر قدوم الاسبوعية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت بالقرب من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية وتنديداً بسياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى في معتقلات الاحتلال ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح.

وكان أصيب في وقت سابق اليوم 17 فلسطينياً باعتداء لقوات الاحتلال على المشاركين في مظاهرة قرية بيت دجن الأسبوعية قرب نابلس بالضفة الغربية.

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