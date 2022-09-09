مسؤول صيني: محاربة الهيمنة الأمريكية جزء من التعاون مع روسيا

موسكو-سانا

أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشان شو أن محاربة الهيمنة الأمريكية جزء مهم من التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن تشان قوله خلال اجتماع مع نواب من مجلس الدوما الروسي اليوم “نرى كيف ينظر الأمريكيون إلى الصين وروسيا باعتبارهما منافسين استراتيجيين من أجل الحفاظ على هيمنتهم في العالم ويقومون بمحاولات مزدوجة لمواجهتنا.. لذلك فإن من المجالات المهمة في تعاوننا الاستراتيجي هو المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة الأمريكية”.

وأشار تشان إلى استمرار التوسع غير المنضبط لحلف الناتو باتجاه الشرق والتدخل الأمريكي العميق في شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقال “إنهم يقومون بتجميع هياكل تكتلات ضيقة ويتبعون استراتيجيات في المحيطين الهندي والهادئ من أجل تقييد تنميتنا عبر المحيطين ومن وجهة النظر هذه فإن الحاجة ملحة لتعزيز تفاعلنا الاستراتيجي لمقاومة سياساتهم المستندة إلى الهيمنة والقوة”.

ويقوم تشان شو بزيارة روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين حيث شارك في منتدى الشرق الاقتصادي والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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