نوفاك: اجتماع باكو الثلاثي سيناقش تطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن اجتماع باكو الثلاثي بين روسيا وإيران وأذربيجان سيناقش تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وإنشاء مراكز خدمات لوجستية لنقل البضائع الروسية العابرة إلى ميناءي أنزلي وبندر عباس ومنهما إلى الخليج والدول المطلة عليه ودول جنوب آسيا.

ونقلت قناة آر تي الروسية عن نوفاك قوله اليوم: “إن من بين المهام الرئيسية في إطار أنشطة مجموعة العمل الثلاثية النظر في إنشاء خدمة لوجستية شاملة للنقل في مركز التجارة الدولية فضلاً عن آلية لتنسيق أسعار التعرفة الجمركية وتوفير مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط” مؤكداً على أن الممر شمال جنوب سيوفر نقلاً سلساً للبضائع من روسيا إلى الموانئ الإيرانية في الخليج ومنها إلى باقي المنطقة وآسيا.

وأضاف نوفاك: “نعتقد أن الاستخدام الكامل لإمكانات النقل والخدمات اللوجستية سيكون له تأثير إيجابي على مستوى تجارتنا وعبور البضائع والنشاط الاقتصادي الخارجي للدول المشاركة”.

ويعد ميناء بندر عباس أكبر ميناء في إيران ويقع في جنوب البلاد على الخليج بالقرب من مضيق هرمز ويحمل أهمية تجارية استراتيجية كبيرة حيث يعد النقطة المركزية لطرق التجارة في جنوب إيران.

وشدد نوفاك على أن تطوير شبكة السكك الحديدية في إيران سيرفع حركة الشحن إلى 15 مليون طن حيث وصف إنشاء مقطع السكك الحديدية بين نقطتي رشت وأستارا من المهام الرئيسية في إطار أنشطة مجموعة العمل التي تعقد الاجتماع الثلاثي في باكو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency