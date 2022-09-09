هنغاريا وبلجيكا ترفضان تحديد سقف لسعر الغاز الروسي

بودابست-سانا

حذرت هنغاريا من أن اقتراح تحديد سعر الغاز الروسي الذي تروج له بعض دول الاتحاد الأوروبي سيتسبب بوقف إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قوله إن” تحديد الحد الأقصى المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي سيؤدي إلى وقف فوري لإمداداته إلى أوروبا” مضيفاً إن “هذه المقترحات تتناقض مع مصالح هنغاريا ومع مصلحة أوروبا عموماً”.

بدوره اعتبر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو أن “وضع حد لسعر الغاز الروسي فقط قرار سياسي بحت” مضيفاً إن بلاده ترفض ذلك.

وفي وقت سابق استبعد مصدر في الاتحاد الأوروبي أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة وضع حد لسعر الغاز الروسي الذي تستورده أوروبا.

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