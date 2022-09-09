إيران: ألبانيا ستتحمل العواقب في حال إساءتها معاملة دبلوماسيينا

طهران-سانا

أعربت إيران عن قلقها بشأن تقارير حول إساءة معاملة دبلوماسييها في ألبانيا مؤكدة أن مثل هذه التصرفات ستشكل خرقاً للقانون الدولي في حال كانت صحيحة.

وكانت وسائل إعلامية تداولت أنباء حول “أسلوب تعامل غير لائق” من جانب السلطات الألبانية مع السفارة الإيرانية في تيرانا وأعضاء السفارة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله في تصريح أمس: “لو اتضحت صحة هذه الأنباء فإن سلوكاً كهذا سيكون متعارضاً مع القانون الدولي ومعاهدة فيينا المتعلقة باحترام حقوق الدبلوماسيين” محملاً حكومة ألبانيا مسؤولية التداعيات الناجمة عن مثل هذه الانتهاكات.

وأعلنت الحكومة الألبانية أمس الأول قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران بزعم “تعرضها لهجمات قرصنة الكترونية من إيران” وأعطت الدبلوماسيين الإيرانيين فرصة 24 ساعة لمغادرة أراضيها.

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