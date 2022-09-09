إصابة شخصين بجروح إثر إطلاق نار بولاية تكساس

واشنطن-سانا

أصيب شخصان بجروح في حادث إطلاق نار بحديقة في بلدة أوفالدي بولاية تكساس الأميركية.

ونقل موقع شبكة ايه بي سي نيوز الأميركية عن إدارة شرطة أوفالدي قولها إن إطلاق نار وقع في حديقة أوفالدي موميريا ل مساء امس وأصيب فيه شخصان حدثان وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقالت إدارة السلامة العامة في تكساس إن معلومات أولية تتجه إلى ارتباط الحادث بعصابة في المنطقة فيما قالت السلطات إنها تبحث عن شخص مشتبه به ولا تزال التحقيقات جارية.

وأعلن أمس عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار عشوائي وقع في مدينة ميمفيس بولاية تينيسى الأميركية.

وكانت مجلة ساينتيفيك أميريكان نشرت تحليل بيانات مؤخراً أظهر أن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تتسبب بمقتل الأطفال والشباب أكثر مما تتسبب حوادث السيارات بذلك.

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