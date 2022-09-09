ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفع سعر الذهب اليوم مدعوما بانخفاض الدولار ومتجها لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة الى 1719.19 دولاراً للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1729.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11 بالمئة إلى 18.7763 دولاراً للأوقية وزادت بنسبة أربعة بالمئة خلال أسبوع.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة الى 16ر881 دولارا أما البلاديوم فتراجع 1.2 بالمئة الى 2112.78 دولاراً.

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