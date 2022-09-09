النقل: مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من اليوم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل عن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الجمعة 9 أيلول 2022 الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم إن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع شركاتنا الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف المطار ليل الثلاثاء الماضي.

ودعا البيان النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة اعتباراً من هذا التاريخ ، لافتاً إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.