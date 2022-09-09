الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر معسكراً لإرهابيي (النصرة) في إدلب ويقضي على أكثر من 120 منهم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قصفت معسكراً لإرهابيي “جبهة النصرة” الإرهابية المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محافظة إدلب ودمرته بالكامل.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء أوليغ إيغوروف في بيان صحفي “أن القوات الجوية الروسية دمرت اليوم معسكراً تابعاً لإرهابيي تنظيم /جبهة النصرة/ بمنطقة الشيخ يوسف في إدلب ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 إرهابياً”.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أنه “نتيجة للضربة الجوية الروسية تم تعطيل 4 نقاط مراقبة طائرات مسيرة للإرهابيين ووحدات إطلاق ونحو 20 طائرة يدوية مسيرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سورية”.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.