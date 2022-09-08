رئيس البرلمان الصيني: لا يمكن لأي طرف التدخل في علاقاتنا مع روسيا

موسكو-سانا

أكد رئيس البرلمان الصيني لي تشانشو أن الصين وروسيا ستواصلان تطوير تعاونهما رغم العقوبات الغربية ولا يمكن لأي طرف ثالث التدخل في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لي قوله بعد اجتماع مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في موسكو أن “التعاون الروسي الصيني في مختلف المجالات ينطوي على إمكانات كبيرة”.

وأضاف تشانشو أنه “على الرغم من تعرض بلادنا لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية لا يمكن لأي طرف ثالث التدخل في تعاوننا وسنواصل تعزيز تعاوننا الاستراتيجي في مختلف المجالات”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أعلنت في وقت سابق أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبكين.

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