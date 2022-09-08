تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في الأردن

عمان-سانا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الوزارة قولها في بيان إنه “تم رصد أول إصابة لمواطن مصري يبلغ من العمر 30 عاماً سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن” مبينة أنه تم عزل المريض واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه.

يشار إلى أنه وحتى الـ 16 من آب الماضي تم تسجيل 36412 حالة مؤكدة مختبرياً بجدري القردة في العالم و179 إصابة محتملة بما في ذلك 12 حالة وفاة وفق منظمة الصحة العالمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc