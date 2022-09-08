عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن تجاوز 13 ألف قتيل وجريح

صنعاء-سانا

أعلنت منظمة انتصاف اليمنية لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن من الأطفال والنساء خلال 2700 يوم تجاوز 13 ألفاً و384 قتيلاً وجريحاً.

وأوضحت المنظمة في إحصائية صادرة عنها اليوم أن عدد القتلى من النساء والأطفال بلغ ستة آلاف و289 قتيلاً منهم ألفان و433 امرأة وثلاثة آلاف و856 طفلاً فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال سبعة آلاف و95 جريحاً منهم ألفان و858 امرأة وأربعة آلاف و237 طفلاً.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفع من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين شخص حالياً مبينة أن حوالي ستة آلاف مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان ومنهم ما يقارب خمسة آلاف و559 من الأطفال ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وفيما يتعلق بالتعليم ذكرت الإحصائية أن هناك مليونين و400 ألف طفل على الأقل ما زالوا خارج المدرسة من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة من 6 إلى 17 عاماً لافتة إلى أن ثلاثة آلاف مدرسة إما مدمرة أو متضررة.

وأشارت إلى أن 1.4 مليون طفل يعملون في اليمن وهم محرومون من أبسط حقوقهم ويشكلون نسبة 34.3 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً.

وفي الجانب الصحي أفادت بأن المستشفيات العامة والخاصة في جميع أنحاء اليمن مهددة بالإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة بسبب الحصار واحتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية في حين أدى الحصار إلى زيادة معدلات سوء التغذية حيث تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 1.5 مليون من الأمهات الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط.

وحملت المنظمة العدوان السعودي المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال على مدى 2700 يوم مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر التي تحدث بحق المدنيين.

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