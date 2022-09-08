القبض على 12 شخصاً من تجار ومروجي المخدرات في دمشق وريفها

دمشق-سانا

أوقف فرع مكافحة المخدرات بدمشق 12 شخصاً من تجار ومروجي المخدرات في دمشق وريفها وصادر كمية 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و3517 حبة مخدرة و1 كيلو غرام مارغوانا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه ونتيجة الاستمرار في ملاحقة تجار المواد المخدرة ومروجيها تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق وخلال الفترة ما بين الـ 14 من شهر آب ولغاية الثالث من الشهر الجاري من توقيف 12 شخصاً من تجار ومروجي المواد المخدرة في دمشق وريفها.

وبينت الوزارة أنه تم توقيف تاجر مخدرات والعثور بحوزته على كمية 49 حبة كبتاغون وبتفتيش منزله عثر فيه على كمية 33 غراماً من مادة الهيروئين المخدر ويوجد بحقه 16 إذاعة بحث بجرمي مخدرات وسرقة كما أوقفت ثلاثة أشخاص وصادرت كمية ثلاثة كيلو وخمسة وعشرين غراماً من مادة الحشيش المخدر وكمية واحد غرام هيروئين و 23 حبة بيوغابلين مخدرة وكمية 45 حبة مخدرة نوع ترامادول.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص أثناء حيازتهم وترويجهم واتجارهم بكمية 1 كيلو غرام من مادة المارغوانا المخدرة وتاجر مخدرات آخر في محلة دوما أثناء حيازته وترويجه كمية 315 غراماً من مادة الهيروئين المخدر وكمية 1400 حبة كبتاغون و 10 غرامات كريستال مخدر وايقاف شخص أثناء حيازته وترويجه كمية 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

ووفقاً للوزارة تم توقيف ثلاثة أشخاص ومصادرة كمية 2 كيلو وثلاثمئة وخمسين غراماً من مادة الحشيش وكمية 2000 حبة كبتاغون و 14 غرام كوكائين.

وأوضحت الوزارة أن الكميات المصادرة من المقبوض عليهم بلغت كيلو وخمسة وعشرين غراماً من مادة الحشيش المخدر وثلاثة آلاف وخمسمئة وسبعة عشر حبة مخدرة من أنواع مختلفة و349 غراماً من مادة الهيروئين المخدرة و1 واحد كيلوغرام مارغوانا.

وأكدت الوزارة أن الجهود ما زالت مستمرة في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة.

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