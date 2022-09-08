فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا البناء المنهار بحي الفردوس في حلب

حلب-سانا

تواصل فرق الإنقاذ التابعة لمجلس مدينة حلب والدفاع المدني وفوج الإطفاء بحثها في البناء المنهار في حي الفردوس بعد إنهاء عمليات رفع الأنقاض للعثور على طفلين لم يتم الوصول لهما حتى الآن حيث أفادت المعلومات من أهالي الحي بوجودهما في البناء أثناء انهياره.

وبين عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة الدكتور كميت عاصي الشيخ في تصريح لمراسل سانا أنه تم انتشال 11 جثماناً من تحت الأنقاض أثناء عمليات البحث التي استمرت لوقت متأخر الليلة الماضية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل محافظ حلب حسين دياب مؤلفة من عدد من الفنيين من الأمانة العامة لمحافظة حلب ومجلس المدينة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية مهمتها الكشف على البناء المنهار وبيان أسباب انهياره وتحديد عمره وتقديم التقرير اللازم خلال مدة 24 ساعة.

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