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جامعة حماة تصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه

2022-09-08

حماة-سانا

أصدر المعهد العالي للغات في جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه الذي تم إجراؤه يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم في تصريح لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور باللغتين الإنكليزية والفرنسية بلغت نحو 60 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين مبيناً أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل منح وثائق النجاح للطلاب الناجحين في الاختبار.

وأشار السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في الاختبار عن طريق لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو من خلال موقعي الجامعة والمعهد الالكترونيين.

ويعد النجاح في الاختبار المذكور شرطاً أساسياً للقبول في برامج الدكتوراه في الجامعات السورية.

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