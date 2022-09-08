الشؤون الاجتماعية في السويداء تقدم خدماتها في مقرها الجديد مطلع الأسبوع القادم

السويداء-سانا

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة السويداء أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم تقديم خدماتها للمواطنين في المقر الجديد بمبنى معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية والذهنية وسط مدينة السويداء بعد نقل مقرها السابق من موقع الشقراوية.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف من تغيير مقر المديرية هو تخفيف الأعباء عن المواطنين كون المقر الجديد الذي يقع في جوار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أقرب من المقر السابق لوسط المدينة حيث العديد من المديريات الخدمية إضافة إلى أنه مخدم بشكل أكبر بوسائل النقل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc