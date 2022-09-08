شيماء سكر تحرز ذهبية لسورية في بطولة آسيا للقوة البدنية

أولان باتور-سانا

حققت لاعبة منتخب سورية للقوة البدنية شيماء سكر الميدالية الذهبية في بطولة آسيا المقامة حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور بمشاركة تسعة منتخبات.

وتفوقت سكر على نظيراتها بعد رفعها 77.5 كغ لتتوج بالميدالية الذهبية في رفعة (الصدر المجهز).

رئيس اتحاد اللعبة زياد محمد أوضح لسانا أن اللاعبة سكر أثبتت للجميع أن لعبة القوة البدنية في سورية في تطور مستمر وطموح لاعبيها ذكوراً وإناثاً الوصول إلى العالمية.

يشار إلى أن سكر ستنافس بعد غد في رفعة (صدر الكلاسيك) وزياد محمد سيشارك في منافسات فئة الماسترز يوم الأحد القادم .

هناء صقور

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