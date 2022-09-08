نابولي يتفوق على ليفربول في دوري ابطال أوروبا

روما- سانا

خسر نادي ليفربول أمام مضيفه نابولي اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي كل من بيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 5 و47 وأندي زامبو أنجويسا في الدقيقة 31 وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 44 بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد لويس دياز في الدقيقة 49.

واحتل نابولي بهذا الفوز المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق هدف واحد وراء أياكس الذي تغلب في وقت سابق اليوم على ضيفه رينجرز.

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