الغرفة الفتية الدولية بحمص تختتم حملة تحدي الألف جرعة بحفل فني

حمص-سانا

اختتمت اليوم الغرفة الفتية الدولية بحمص حملة تحدي الألف جرعة التي أطلقتها بداية حزيران الماضي لجمع ثمن ألف جرعة لمرضى السرطان ضمن حفل فني منوع بالتعاون مع مديرية الثقافة على مسرح قصر الثقافة بحمص.

وتهدف الحملة إلى المشاركة في محاربة مرض السرطان ودعم المرضى نفسياً ومادياً خلال رحلة علاجهم.

رئيس الغرفة الفتية الدولية في سورية الدكتور عمار عيسى أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة استطاعت تحقيق أهدافها في الوصول إلى ثمن ألف جرعة بالإضافة إلى غرس فكرة التبرع لدى شرائح المجتمع عبر نشاطات مع الأطفال والتأكيد على موضوع الدعم النفسي للمرضى.

بدوره بين رئيس الغرفة الفتية الدولية في حمص الدكتور ملهم طباع أن الحملة استمرت أربعة أشهر حفلت بالنشاطات والفعاليات المتنوعة لجمع التبرعات عبر توزيع نقاط ضمن أماكن عامة شملت الأسواق والمقاهي والمطاعم والحدائق وشاركت فيها فعاليات تجارية وصناعية ومجتمعية لافتاً إلى أن صرف ثمن الجرعات وتسريبها للمرضى يتم بالتنسيق مع الجمعية السورية لمكافحة السرطان.

مديرة الحملة الدكتورة لين الأخرس بينت أن جمع التبرعات وتنفيذ النشاطات والإشراف عليها تم بمشاركة فريق مؤلف من 13 شخصاً موضحة أن نشاط المتبرع الصغير الذي أقامته الغرفة مؤخراً وشارك فيه 120 طفلاً وطفلة انعكس بشكل إيجابي على استدامة المشروع من خلال غرس وتكريس ثقافة التبرع في نفوس الأطفال حيث شمل خمس مدارس ومعاهد صيفية.

وأشارت الأخرس إلى أن الحملة انتهت بشكل رسمي لكن تسريب الجرعات مستمر للمرضى عبر الجمعية حيث حصل 150 مريضاً على جرعتهم الأولى و13 مريضاً تلقوا جرعتين.

وأوضح رئيس الجمعية السورية لمكافحة السرطان الدكتور أحمد زاهي الشواف أن دور الجمعية بالحملة يتمثل بصرف قيمة الجرعات للمرضى وتسريبها حسب اختيار المريض في المشافي العامة أو الخاصة.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى منذ تأسيسها عام 2005 لإنشاء مجمع لمكافحة السرطان تشخيصاً وعلاجاً في منطقة الوعر علماً أن الجمعية تساعد المرضى حالياً بجزء من ثمن العلاج.

وتضمن الحفل الختامي لتحدي الألف جرعة عرضاً مسرحياً لفرقة (مسرحيون ولكن) المؤلفة من 11 ممثلاً وممثلة من اليافعين والشباب سلطوا الضوء على أهمية التبرع وتكريس قيم التكافل الإنساني والتعاضد المجتمعي كما قدمت فرقة نوا أثر الموسيقية بقيادة فايز الشامي مجموعة من الأغاني الطربية و الشرقية.

وتخلل الحفل تكريم عدد من الفعاليات التجارية والمجتمعية التي ساهمت بنجاح الحملة.

رشا المحرز

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