دوجاريك يؤكد أهمية وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية

جنيف-سانا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أهمية وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية الى الأسواق العالمية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن دوجاريك قوله اليوم في تصريح معلقاً على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الشرق الاقتصادي أن المناقشات بين روسيا والأمم المتحدة تتواصل على مستوى بناء ومهني واليوم عقد اجتماع في جنيف بين روسيا والأمم المتحدة تحت قيادة الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان من أجل ضمان تفعيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول بشكل كامل وإزالة العوائق أمام تجارة المواد الغذائية والأسمدة من روسيا مؤكداً أن المناقشات مع الوفد الروسي كانت إيجابية.

وأضاف دوجاريك: لقد عملنا بشكل وثيق مع روسيا وشركائنا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها لتسهيل وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc