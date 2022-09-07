أياكس يتغلب على غلاسكو رينجرز برباعية

أمستردام-سانا

تفوق نادي أياكس الهولندي على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة اهداف دون مقابل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم أياكس في الدقيقة 17 عن طريق إدسون ألفاريز قبل أن يضيف ستيفن بيرجويس الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 33 سجل محمد قدوس الهدف الثالث للفريق الهولندي قبل أن يختتم ستيفن بيرجوين رباعية فريقه في الدقيقة 80.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى بالمجموعة ذاتها من خلال مباراة أخرى تقام في وقت لاحق من اليوم بين نابولي الإيطالي وضيفه ليفربول الإنكليزي.