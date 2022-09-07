عرض طاولة حوار يختتم فعالية أيام الشباب واليافعين المسرحية بطرطوس

طرطوس-سانا

اختتم العرض المسرحي طاولة حوار فعالية أيام الشباب واليافعين المسرحية 2022 التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في المراكز الثقافية بطرطوس وبانياس وصافيتا وتضمنت تقديم عروض مسرحية إضافة إلى ندوة عن المسرح وأنشطة متنوعة.

مؤلف العمل ومخرجه إيفان نابلسي قال في تصريح لسانا: إن هذا هو العرض الأول والتجربة الإخراجية الأولى له في حين يعمل في مجال الكتابة والتمثيل المسرحي منذ عام 2008 لافتاً إلى أن العمل يندرج ضمن إطار الكوميديا السوداء وقائم على أربع ركائز أساسية للفت النظر إليها وهي الذكريات والشغف والحب والوقت لإيصال أفكار معينة.

العرض الذي جسدته ثلاث شابات جامعيات إضافة إلى كاتب النص ومخرجه اختاروا الإبقاء على أسمائهم الحقيقية لتكون بداية العرض ونهايته باللغة الفصحى منتقلاً فيما بينه بلغة عامية مبسطة مع إدخال نصوص شعرية قديمة تخدم الهدف بطريقة عرض تقول إن المسرحية في مكان ما هي بروفا تجريبية للعمل.

وتطرح المسرحية الأفكار عبر شخصياتها مع رقصات تعبيرية تداخلت فيها القضايا الغربية بالمجتمع الشرقي ليقدم كل ممثل فكرة من تلك الأفكار كما قالت رهام نادر التي لم تجد صعوبة بالوقوف للمرة الأولى لتحقيق حلمها بالتمثيل المسرحي.

واعتبرت إيفانا سليمان أن فكرة النص وطريقة عرضه شجعها على الظهور الأول على المسرح ورأت سارة نابلسي أن وجودهم كشباب جامعي باختصاصات متعددة يجسد كل واحد منهم فكرة معينة بأسلوب درامي كوميدي اجتماعي هو دعوة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية وجرأة لإثبات وجودهم وقدرتهم على التميز والإبداع.

فاطمة حسين

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