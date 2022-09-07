مهرجان السويداء للأفلام القصيرة يواصل عروضه لليوم الرابع

السويداء-سانا

تابع جمهور مهرجان السويداء الخامس للأفلام القصيرة مساء اليوم أفلاماً سورية وعربية تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية ضمن عروضه المتواصلة لليوم الرابع على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء.

وكان الجمهور على موعد مع الفيلم المغربي (بلاك) للمخرج بلال الطويل الذي يطرح قضايا اجتماعية وكيف يمكن أن يحول خلاف وشجار الأبوين المستمر حياة الأبناء الذين هم أحوج إلى رعايتهما واهتمامهما إلى جحيم تلاه الفيلم المصري (واقع افتراضي) للمخرج وائل أبو طالب الذي يطرح بأسلوب فانتازي مشكلة انغماس الناس بالهواتف المحمولة وتقنياتها وما توفره تطبيقاتها من عالم افتراضي لدرجة أن أحدها قادر على إخفاء من بمحيط حامله.

وسلط فيلم الرسوم المتحركة العراقي (الرحلة) إخراج ود الربيعي الضوء على معاناة المهاجرين الإنسانية عبر البحار بما فيهم الأطفال وما يتعرضون له من حوادث ومخاطر الموت غرقاً بسيناريوهات مختلفة نتيجتها واحدة لتسدل عروض اليوم بالفيلم السوري (نوم عميق) من إخراج خالد عثمان وإنتاج المؤسسة العامة للسينما والذي يرصد قصة عائلة مؤلفة من زوجين متقاعدين وابنهما الشاب المهاجر والمتزوج في الخارج لنرى انعكاسات وآثار الحرب على أرواح هؤلاء وخاصة الأب المخرج السينمائي المسكون بهاجس الموت والبقاء بالوقت ذاته مقدماً مقولة أن من يفقد ذاكرة الماضي سيفقد الحاضر والمستقبل.

ورأى كل من عضوي اللجنة المنظمة عصام حمادة وفريال زيدان أن المهرجان بدورته الحالية كان مختلفاً ومميزاً من حيث قيمة الأفلام والعروض والمشاركة العربية التي تعكس تجارب شبابية سينمائية بموضوعات ورؤى إخراجية وفنية مختلفة.

ويختتم مهرجان السويداء الخامس للأفلام القصيرة الذي تنظمه الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة والنادي السينمائي فعاليات دورته الخامسة غداً الخميس بعرض ثلاثة أفلام وإعلان نتائج مسابقته لأفضل فيلم وسيناريو وإخراج وتصوير وممثل.

غسان خيو

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