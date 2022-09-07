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ميدفيديف يتوقع لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة مصير جونسون

2022-09-07

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بأنها غريبة الأطوار وغير كفؤة ومعادية للروس وتوقع لها مصير سلفها بوريس جونسون الذي استقال بعد سلسلة من الفضائح.

وقال ميدفيديف في منشور له بقناته على تليغرام إن تراس ينقصها الكفاءة وليس لديها أفكار أولية حول السياسة والتاريخ والجغرافيا لكنها تريد هزيمة روسيا في كل شيء.

وأضاف تحاول رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة أن تتشبه بمارغريت تاتشر دون أن يكون لديها 5 بالمئة من قدراتها وتتوقع أن تتغلب على أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي كانت هي شخصياً سبباً فيها بتدريباتها المجنونة على فرض العقوبات.

وتوقع ميدفيديف أن يكون مصير تراس الفشل ومغادرة منصبها مثل سلفها بوريس جونسون.

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