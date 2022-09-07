روسكوسموس تحدد موعداً لإطلاق جديد لأول مهمة إلى القمر منذ 50 عاماً

موسكو-سانا

رجحت وكالة الفضاء الروسية الحكومية روسكوسموس أن إطلاق مركبة (لونا25) ممكن في الفترة بين شهري تموز وآب 2023 بعد إصلاح الأعطاب التي تم اكتشافها في جهاز قياس السرعة والمدى.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن روسكوسموس قولها في بيان: أن “التنفيذ الناجح لهذه التدابير سيجعل من الممكن ضمان إطلاق المركبة الفضائية لونا غلوب في إطلاق النافذة الفلكية لعام 2023”.

وأضافت: إن الجهاز هذا العام يمكن إطلاقه فقط خلال إطلاق “النافذة الفلكية” من أيار إلى أيلول ومع ذلك هذا غير ممكن بسبب الصعوبات التقنية المرتبطة بجهاز الشركة المصنعة مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسة التي تؤثر في جدول التحضير للإطلاق هي عدم امتثال خصائص مقياس سرعة ومدى دوبلر “المطور فيغا كونسيرن” لمتطلبات الاختصاصات.

بدوره قال ديمتري ستروغوفيتس رئيس الخدمة الصحفية التابعة لروسكوسموس: إن تعليق وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا بشأن “البرامج القمرية” لن يؤثر على توقيت إطلاق الأجهزة وتنفيذ برنامجها العلمي.

وأوضح ستروغوفيتس عبر قناته على تلغرام اليوم أن “قرار وكالة الفضاء الأوروبية تعليق التعاون مع روسكوسموس في المشاريع القمرية بما في ذلك مهمة لونا25 لن يؤثر على توقيت إطلاق المركبة”.

وأشار ستروغوفيتس إلى أنه كان من المخطط اختبار كاميرا الملاحة الأوروبية “بايلوت دي” على المركبة لونا 25 ولكن إزالة هذا الجهاز لن تؤثر في أداء مهام المحطة الأوتوماتيكية الروسية.

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