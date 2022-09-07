سقوط بناء مخالف في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوغدانوف وحداد يبحثان سبل تطوير التعاون
2022-09-07
الخارجية والمغتربين: تكرار اعتداءات (إسرائيل) على الأعيان المدنية في سورية جريمة حرب لا بد أن تحاسب عليها
2022-09-07
تكريم الطالب السوري حسام السلامة كطالب نموذجي على مستوى إيران
2022-09-07
المقداد يدين قرار واشنطن تمديد ما يسمى (قانون التجارة مع العدو) ضد كوبا
2022-09-06
الجمعية الكورية الديمقراطية العربية تدعو الاحتلال الأمريكي إلى سحب قواته من شرق سورية
2022-09-06
سورية وإيران توقعان البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التطوير الإداري
2022-09-06
مباحثات سورية بيلاروسية حول تعزيز العلاقات الثنائية
2022-09-06
محليات
11956 مرشحاً لانتخابات المجالس المحلية في المحافظات دون سن الأربعين و11230 سيدة
2022-09-07
وفاة شخص وإسعاف طفلين جراء سقوط بناء مخالف بحلب
2022-09-07
وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على تجارب مراكز أبحاث اللاذقية
2022-09-07
اللجنة العليا للسكن العمالي: رفع القسط الشهري للمكتتبين إلى 10 آلاف ليرة
2022-09-07
2.723 مليار ليرة قيمة الأعمال المنفذة لمشاريع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحلب
2022-09-07
صرف أكثر من 9 مليارات ليرة أثمان القمح للمزارعين باللاذقية
2022-09-07
اتحاد حرفيي دمشق: دعم الإنتاج الحرفي يسهم في توفير بدائل للمستوردات
2022-09-07
رياضة
بفوزه على الاتحاد… الوحدة يحرز لقب كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2022-09-07
لتميزهم في البطولة العربية بلعبة الجودو… وزير الداخلية يكرم لاعبي فريق الشرطة
2022-09-07
بمشاركة ثلاثين لاعباً ولاعبة اختتام بطولة اللاذقية بمصارعة الأذرع
2022-09-07
سولاي جريرة موهبة صاعدة في الملاكمة الانثوية
2022-09-07
رود إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة للتنس
2022-09-07
دورتموند يفوز على كوبنهاغن بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2022-09-06
الأمريكي تيافوي إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-09-06
اقتصاد
تنظيم 10 ضبوط تموينية بحق مطاعم باللاذقية
2022-09-07
الجنيه الاسترليني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1985
2022-09-07
نحو 67 دونماً مساحة الأراضي المزروعة بالأفوكادو في جبلة
2022-09-07
زراعة حمص: نحو 8800 طن تقديرات إنتاج البصل
2022-09-07
زراعة درعا: 730 هكتاراً زيادة في تنفيذ خطة الخضار الصيفية
2022-09-07
أكثر من 1.5 مليار ليرة مبيعات شركة الصوف والسجاد بحماة
2022-09-07
رئيس أكبر بنك روسي: دور الدولار سينخفض لصالح الروبل واليوان
2022-09-07
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الخارجية والمغتربين: تكرار اعتداءات (إسرائيل) على الأعيان المدنية في سورية جريمة حرب لا بد أن تحاسب عليها
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بتكليف من رئاسة الجمهورية.. وزارة التربية تكرم 105 طلاب متفوقين في شهادة التعليم الأساسي-فيديو
عدوان إسرائيلي على مطار حلب يؤدي الى خروجه عن الخدمة
سقوط بناء مخالف في حلب
2022-09-07
تصوير: سامر خزمة
سقوط بناء مخالف في حلب
2022-09-07
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