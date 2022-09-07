11956 مرشحاً لانتخابات المجالس المحلية في المحافظات دون سن الأربعين و11230 سيدة

دمشق-سانا

يتنوع المرشحون لانتخابات المجالس المحلية والبالغ عددهم 59498 مرشحاً بين 11956 من الشباب دون سن الأربعين و11230 من النساء وذلك وفق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد.

القاضي مراد أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى وجود 21191 مرشحاً يحملون إجازات جامعية بينهم 3034 مهندساً مبيناً أهمية انتخابات المجالس المحلية التي ستجري في الـ 18 من أيلول الحالي وآملاً نجاح العملية الانتخابية ووصول قيادات إدارية كفؤة إلى المجالس المحلية التي تحتاج إلى الكثير من العمل للنهوض بها.

وأوضح القاضي مراد أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات تعمل بالتنسيق مع المحافظين على تحديد مراكز الاقتراع على أن تنهي عملها قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب المحدد على الأقل كما تم تشكيل لجان مراكز الانتخاب وهي مؤلفة من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ لافتاً إلى أن اللجان القضائية الفرعية حرصت على تحديد أماكن الاقتراع في التجمعات السكانية بحيث يسهل على الناخب الإدلاء بصوته بكل سهولة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يساعد ذوي الإعاقة على تدوين رأيهم في ورقة الانتخاب في بعض المراكز.

ويؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة القضائية الفرعية في دائرته الانتخابية وفق القاضي مراد الذي أكد أنه تم تأمين جميع مستلزمات العملية الانتخابية من لوازم لوجستية ومطبوعات ومغلفات وغيرها وتخصيص عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر في كل مركز من مراكز الانتخاب لتمكين الناخب من الاقتراع بسرية موضحاً أن الانتخاب هو حق وواجب لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ولا تجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

وقال رئيس اللجنة القضائية إن الانتخاب يتم بالبطاقة الشخصية أو العسكرية ويبدأ من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً ويجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب أي بطاقة أو هوية نقابية أو منظمة شعبية ينتمي إليها طالب النقل تثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها بعد إبراز الوثيقة إلى لجنة مركز الانتخاب.

وفيما يخص محافظة ريف دمشق بين مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة عبد الرزاق ضميرية في تصريح مماثل أن إجمالي مرشحي محافظة ريف دمشق للوحدات الإدارية ومجلس المحافظة يبلغ 6553 مرشحاً منهم 5637 ذكوراً و916 إناثاً بينهم 1483 خريجاً جامعياً من كلية الاقتصاد وأربعة خريجين من كلية الهندسة فقط والباقي يتوزعون بين خريجي جامعات باختصاصات مختلفة ومعاهد متوسطة وإعدادي وثانوي لافتاً إلى وجود 5709 مرشحين من الفئة (أ) و727 مرشحاً مستقلاً.

ووفق ضميرية يبلغ إجمالي عدد المرشحين من الفئة (أ) في محافظة ريف دمشق 252 مرشحاً و311 مرشحاً من الفئة (ب) بينهم 16 مرشحاً من الفئة (أ) و23 مرشحاً من الفئة (ب) في مدينة التل و4 مرشحين من الفئة (أ) و10 مرشحين من الفئة (ب) في منطقة الزبداني و36 مرشحاً من الفئة (أ) و29 مرشحاً من الفئة (ب) في منطقة القطيفة و23 مرشحاً من الفئة (أ) و35 مرشحاً من الفئة (ب) في منطقة الكسوة بينما يبلغ عدد مرشحي منطقة النبك من الفئة (أ) 29 مرشحاً ومن الفئة (ب) 35 مرشحاً.

وبالنسبة لأعداد المرشحين في مناطق جرمانا والمليحة وعربين وكفر بطنا أوضح ضميرية وجود 25 مرشحاً من الفئة (أ) و46 مرشحاً من الفئة (ب) وأعداد مرشحي مدينتي داريا وببيلا من الفئة (أ) 8 مرشحين و20 مرشحاً من الفئة (ب) وفي مدينة قدسيا بلغ عدد المرشحين من الفئة (أ) 14 مرشحاً و16 مرشحاً من الفئة (ب) وفي يبرود يوجد 17 مرشحاً من الفئة (أ) و22 مرشحاً من الفئة (ب) وفي دوما يوجد 57 مرشحا من الفئة (أ) و53 مرشحاً من الفئة (ب) بينما في منطقة قطنا يوجد 23 مرشحاً من الفئة (أ) و 22 مرشحاً من الفئة (ب).

يشار إلى أن إجمالي عدد المدن في محافظة ريف دمشق يبلغ 26 مدينة إضافة إلى 44 بلدة و72 بلدية.

سفيرة إسماعيل

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