وفاة شخص وإسعاف طفلين جراء سقوط بناء مخالف بحلب

حلب-سانا

توفي شخص وأسعف طفلان إلى المشفى إثر سقوط بناء مخالف في حي الفردوس بحلب وتعمل فرق الإنقاذ على البحث عن المفقودين.

وأوضح قائد الشرطة اللواء ديب ديب في تصريح لمراسل سانا أن البناء مؤلف من خمسة طوابق وانهار بالكامل مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدؤوا بإجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين ويقدر عددهم بسبعة أشخاص.

وقال الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب: إن سبب انهيار البناء أنه ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار من جراء الإرهاب وهو مبني دون أسس هندسية ومخالف للسلامة العامة.

ووجه محافظ حلب حسين دياب إلى إخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وإبعاد الأهالي عن الموقع.

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