لتميزهم في البطولة العربية بلعبة الجودو… وزير الداخلية يكرم لاعبي فريق الشرطة

دمشق-سانا

كرمت وزارة الداخلية اليوم لاعبي فريق الشرطة بلعبة الجودو لفئة “الرجال والشباب” لحصولهم على نتائج مميزة في البطولة العربية للمنتخبات التي أقيمت بالأردن في آذار الماضي حيث حققوا ست ميداليات منها ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات.

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أن التكريم يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتقديم الدعم لرياضيي قوى الأمن الداخلي وتقديرا لتميزهم وتشجيعاً لهم على تحقيق المزيد لافتا إلى أن التدريب المتواصل والعزيمة والإصرار تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج.

ونوه اللواء الرحمون بجهود اللاعبين وبالإنجازات الرياضية التي يحققها رجال قوى الأمن الداخلي وحثهم على بذل المزيد لتحقيق البطولات.

وشمل التكريم كلا من اللاعبين حسن بيان ومؤيد طباع ومحمد حيببا ومجد حاج قدور ومصطفى ناولو وأحمد زيدان.

مدا علوش

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