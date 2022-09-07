تنفيذ مشروع تأهيل شارع بورسعيد بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

باشر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدير الزور تنفيذ مشروع مد القميص الاسفلتي في شارع بورسعيد بمدينة دير الزور بعد أن تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية للشارع.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الكريم الخضر في تصريح لمراسل سانا أن اعمال لتزفيت تجري على مرحلتين الأولى تستهدف المنطقة الممتدة من دوار الدلة ولغاية دوار هرابش بطول 4200 متر وتتضمن معالجة الانفاق وصيانة الأجزاء المهترئة في جسم الطريق وهذه الأعمال تنفذها ورشات فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بقيمة عقدية بلغت 412 مليون ليرة ومدة عقدية 150 يوماً.

وأشار الخضر إلى أن المرحلة الثانية تتضمن مد قميص اسفلتي بطول 3200 متر للمنطقة الممتدة من دوار هرابش ولغاية دوار المطار وهذه الأعمال تنفذها ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة عقدية بلغت حوالي 663 مليون ليرة ومدة العقد 210 أيام.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن أعمال مد القميص الإسفلتي بدأت بعد أن أنهى مجلس المدينة كل أعمال تأهيل البنى التحتية في هذا الشارع والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات إضافة إلى تأهيل الأرصفة والجزر الوسطية مشيراً إلى أهمية هذا الشارع الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الإرهاب حيث يمتد على طول الجهة الجنوبية من المدينة ويربط بين أحيائها الشرقية والغربية ويعد صلة وصل بين أرياف المحافظة مع المدينة من جهات الجنوب والغرب والشرق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc