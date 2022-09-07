للمرة الثانية خلال أسبوع.. اعتداء تركي يخرج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة

الحسكة-سانا

خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف عن الخدمة نتيجة استهداف الخطوط الكهربائية المغذية لها من قبل الاحتلال التركي.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي قامت باستهداف مكثف للمحطة والمناطق السكنية المحيطة بها ما أدى إلى تقطع خط ال66 ك. ف المغذي لها وخروجها عن الخدمة مشيراً إلى أن الورشات الفنية ستعمل على إصلاح أضرار الاعتداءات بأقرب وقت ممكن وإعادة المحطة إلى الخدمة.

يشار إلى أن المحطة خرجت عن الخدمة للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي نتيجة الاعتداءات التركية.

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