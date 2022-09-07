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الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال

2022-09-07

القدس المحتلة-سانا

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف جرائم الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيداً خطيراً في عمليات القتل الدموية والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بدم بارد موضحة أن هذه الجرائم تصل إلى مستوى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994.

ولفتت الهيئة إلى أن صمت المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية عن هذه الجرائم وإفلات سلطات الاحتلال من المحاسبة هو الذي يشجعها على التمادي في ارتكابها مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال دفاعاً عن حقوقه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.

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