مطالب مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر في محافظة طرطوس

طرطوس-سانا

طالب مزارعو الزيتون وأصحاب المعاصر في محافظة طرطوس بتقديم الدعم الكامل لهم قبيل البدء بموسم قطاف وجني المحصول وإنتاج الزيت وفي مقدمتها إيجاد آلية محددة لاستجرار وتوزيع المحروقات اللازمة لعمل المعاصر ونقل الثمار من الحقول إليها كذلك عملية نقل الزيت بعد إنتاجه إلى منازل المزارعين.

وأكد المزارعون خلال اجتماع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع الأسرة الزراعية وعدد من المزارعين وأصحاب المعاصر في المركز الثقافي العربي بطرطوس ضرورة توفير المستلزمات الخاصة بزراعة الزيتون من أسمدة ومبيدات وطرق العناية بالشجرة مع تحديد شروط ترخيص المعاصر أو تحويل المنشآت القائمة كالمداجن والمباقر إلى معاصر زيتون إضافة إلى مطالبة أصحاب المعاصر بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية إنتاج الزيت وموضوع أجور العصر بحيث تتناسب مع الكلف الحقيقية للعصر إما بالحصول على نسبة من المنتج أو ما يعادله من أجر مادي مناسب.

وركزت مداخلات المجتمعين على ضرورة توفير الطاقة الكهربائية وتلافي الانقطاعات المتكررة فترة الوصل والتشديد على ضرورة التصدير إلى الأسواق الخارجية لما يوفره ذلك من مردود جيد.

وأوضح وزير الزراعة في تصريح للصحفيين أن الاجتماع مع أصحاب المعاصر ومزارعي الزيتون بهدف معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمليات القطاف والإنتاج والتسويق وإعلام الفلاحين بالمواعيد المثلى للقطاف لمعالجة المشاكل التي يمكن أن تواجه هذه العملية.

وأشار الوزير قطنا إلى أن تقديرات الوزارة من الإنتاج لهذا العام تجاوزت 800 ألف طن ويتركز في محافظتي طرطوس واللاذقية لافتاً إلى تنظيم عملية القطاف من خلال تحديد مواعيد القطاف ومواعيد افتتاح المعاصر لتنظيم هذا الأمر والإجراءات التي يجب اتباعها في عملية قطاف الزيتون وإيصاله إلى المعاصر للحصول على زيت ذي جودة عالية وفق الشروط الفنية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية السورية ما يساعد في عمليات التصدير.

يشار إلى أن إنتاج محصول الزيتون في محافظة طرطوس لهذا العام يقدر بحوالي 156 ألف طن وإنتاج الزيت 25 ألف طن وتبلغ المساحة المزروعة 75 ألف هكتار تحوي 11 مليون شجرة منها ما يقارب 10 ملايين شجرة مثمرة ويوجد في المحافظة 239 معصرة زيتون منها 113 معصرة مكبس و126 معصرة طرد مركزي.

حضر الاجتماع محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين ومدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر.

فاطمة حسين

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