الجيش المالي يعلن القضاء على 125 مسلحاً

باماكو-سانا

أعلنت القيادة العامة للجيش المالي اليوم القضاء على 125 مسلحاً ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عمليات بدأت منذ الـ 20 من آب الماضي.

ونقلت سبوتنيك عن القيادة قولها في بيان: “إن القوات المالية نفذت مهمات ميدانية ضد الإرهابيين ضمن عمليات “ماليكو” وسط وجنوب البلاد حيث تم استهداف مجموعات في مناطق دوينتزا وبوني وتيمبكتو وسيغو وتسيت ما سمح بتحييد ما لا يقل عن 125 مسلحاً فضلاً عن اعتقال 18 آخرين وجمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة”.

وحسب البيان اشتبكت القوات المالية مع جماعة إرهابية مسلحة في قطاع تسيت ما أسفر عن مقتل عنصرين من القوات المالية وجرح 8 فيما شن الجيش غارات جوية على نقطتي تجمع للجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة نارا ما أدى إلى تحييد نحو 50 مقاتلاً وإحراق 20 دراجة نارية وإيقاع العديد من الإصابات.

وكان الجيش المالي أعلن القضاء على 90 مسلحاً ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عمليات نفذها في الفترة بين الـ 4 والـ 20 من آب الماضي.

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