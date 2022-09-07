الصين تؤيد استمرار وجود خبراء وكالة الطاقة الذرية بمحطة زابوروجيه

الأمم المتحدة-سانا

أكدت الصين موقفها المؤيد لاستمرار وجود خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ قوله خلال إحاطة لمجلس الأمن حول المحطة.. “أصبحت سلامة وأمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ فترة وكان هناك إجماع على الرغبة في تسهيل زيارة ميدانية تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أقرب وقت ممكن”.

واعتبر قنغ أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانوؤ غروسي وزملائه إلى المحطة الأسبوع الماضي تساعد على اكتساب فهم شامل وموضوعي لتشغيل المنشآت النووية والأضرار التي لحقت بها من أجل اتخاذ إجراءات مستهدفة.

وأعرب الدبلوماسي الصيني عن ارتياح بلاده لهذا التطور الإيجابي مشيراً إلى أنه على الرغم من التحذيرات والنداءات المتكررة من المجتمع الدولي إلا أن قصف محطة توليد الكهرباء لا يزال مستمرا.

وحذر قنغ من مغبة حدوث كارثة نووية أخرى مذكراً “بحادث تشرنوبل النووي وأثار حادث فوكوشيما التي لم تتبدد حتى الآن” داعيا إلى التعاون والالتزام الصارم باتفاقية الأمان النووي وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة وتنفذ الركائز السبع التي اقترحها غروسي وتجنب جميع الأعمال التي تعرض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر.

وجددت روسيا أمس دعوتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية المستمرة على محطة زابوروجيه النووية حيث أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن أن “دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بالمحطة غير مجدية لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك”.

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