استقالة دومينيك راب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني

لندن-سانا

أعلن المدعي العام ونائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب اليوم استقالته من المنصبين بعد رفضه العمل في مكتب رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وقال راب في حسابه على موقع تويتر: “أتطلع إلى دعم الحكومة من المقاعد الخلفية” في إشارة إلى المكان الذي يشغله الآن في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني”.

وكانت “ليز تراس” تسلمت أمس رسمياً رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد أن كلفتها الملكة اليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة خلال اجتماع لهما بقلعة “بالمورال” فى اسكتلندا.

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