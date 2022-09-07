الصين تكافح الجفاف بتكنولوجيا الاستمطار الاصطناعي

بكين-سانا

أعلنت الهيئة الصينية للأرصاد الجوية أن الصين استخدمت تكنولوجيا الاستمطار الاصطناعي منذ شهر آب الماضي لمساعدة مختلف المناطق في مكافحة الجفاف.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشاو تشي تشيانغ المسؤول في الهيئة قوله خلال مؤتمر صحفي إنه “خلال الفترة ما بين 1 و31 آب الماضي قامت الطائرات بـ 75 رحلة جوية استمرت إجمالياً لـ 211 ساعة للحث على هطول أمطار اصطناعية في مناطق متضررة من الجفاف بما في ذلك هوبي وتشونغتشينغ وخنان وشنشي”.

وأوضح تشاو أن عمليات الاستمطار هذه غطت ما يقدر بـ 1.45 مليون كيلومتر مربع وتلعب دوراً حيوياً في التخفيف من الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وزيادة احتياطيات المياه وتحقيق الاستقرار في الإنتاج الزراعي لافتا الى ان هذه العمليات مدعومة أيضاً بتكنولوجيات متطورة مثل الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية ورادار الطقس والطائرات دون طيار.

وأضاف تشاو إن الأمطار الاصطناعية ساعدت أيضاً في السيطرة على حرائق الغابات الناجمة عن الطقس الحار في تشونغتشينغ وسيتشوان.

وشهدت الصين أحر موسم صيف منذ العام 1961 عندما بدأت في الاحتفاظ بسجلات كاملة للأرصاد الجوية.

وحسب المركز الصيني للأرصاد الجوية بلغ متوسط درجة الحرارة في البلاد في الفترة من الـ 1 من حزيران إلى الـ 31 من آب الماضيين 22.3 درجة مئوية بزيادة 1.1 درجة مئوية عن نفس الفترة من السنوات العادية والأعلى منذ عام 1961.

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