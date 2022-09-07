حجم التجارة الخارجية للصين يشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم ارتفاع التجارة الخارجية للسلع في الصين بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.3 تريليون يوان أي ما يعادل 3.95 تريليونات دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات الإدارة العامة للجمارك نشرتها وكالة شينخوا أن الصادرات زادت بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 15.48 تريليون يوان بينما زادت الواردات بواقع 5.2 بالمئة عن العام الماضي إلى 11.82 تريليون يوان.

وأشارت البيانات إلى أنه في الفترة من كانون الثاني إلى آب الماضيين نمت تجارة الصين مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 14 بالمئة و9.5 بالمئة و10.1 بالمئة على التوالي كما ارتفعت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق خلال الفترة ذاتها بنسبة 20.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.77 تريليونات يوان.

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