العراق.. وفاة امرأتين و 20 إصابة جراء حريق بأحد فنادق كربلاء

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية انتشال جثتي امرأتين وتسجيل 20 إصابة بحالات اختناق جراء اندلاع حريق بفندق في مدينة كربلاء جنوب العراق.

وذكرت المديرية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية واع اليوم أن “فرقها توجهت إلى فندق قصر جرش المكون من ستة طوابق في منطقة ساحة التربية وسط محافظة كربلاء بعد بلاغ عن اندلاع حريق فيه” موضحاً أنه تم إنقاذ 42 نزيلاً فيما تم إسعاف 20 إصابة بحالات اختناق قبل نقلهم إلى المستشفى مع انتشال جثة امرأتين إحداهما عراقية والأخرى إيرانية الجنسية بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد داخل طوابق الفندق.

وأشار البيان إلى تسجيل إصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة كثافة الانبعاثات الغازية السامة فيما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق .

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