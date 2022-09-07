غوتيريش: ينبغي منح الوفد الروسي تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة منح الوفد الروسي تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك قوله: “هذه قضية تطرقنا إليها عدة مرات مع الجهة المضيفة الولايات المتحدة حيث اعتبر الأمين العام أنه ينبغي منح التأشيرات للوفد الروسي والوفود الأخرى التي لها أعمال في الأمم المتحدة وخاصة أثناء انعقاد الجمعية العامة”.

وأضاف دوجاريك: “إن هذا سؤال أثاره الأمين العام عدة مرات في مكالمات هاتفية مع كبار المسؤولين الأمريكيين”.

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد في وقت سابق أن إصدار التأشيرات الأمريكية لوفود الدول الأجنبية في الأمم المتحدة مسؤولية دولية لواشنطن.

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