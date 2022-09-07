قوات كييف دمرت البنية التحتية الزراعية في مقاطعة زابورجيه

موسكو-سانا

أكد رئيس مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن قوات نظام كييف دمرت البنية التحتية الزراعية في المقاطعة.

وقال باليتسكي لموقع روسيا اليوم: إن قوات كييف استمرت طوال الصيف في استهداف مخازن وصوامع الحبوب في المقاطعة ودمرت البنية التحتية الزراعية في المقاطعة مضيفاً أن القوات الأوكرانية شنت في الـ31 من آب الماضي هجوماً صاروخياً قوياً على مخزن للحبوب في توكماك ما تسبب بإحراق 15 ألف طن من الحبوب.

ولفت باليتسكي إلى أن السلطات الأوكرانية كما هو واضح في حالة حرب مع المدنيين من خلال خلقها كارثة إنسانية.

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