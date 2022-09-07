روسيا تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية

واشنطن-سانا

جددت روسيا اليوم دعوتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية المستمرة على محطة زابوروجيه النووية فيما أشارت إلى أن الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه ما زال طبيعياً.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: إن” دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية غير مجدية لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك”.

وأعرب نيبينزيا عن أسف بلاده “لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية” وأضاف إن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.

وخلال جلسة مجلس الأمن أكد مدير الوكالة الدولية للطاة الذرية رافائيل غروسي أن الهجمات على محطة زابوروجيا النووية غير مقبولة مشدداً على وجوب أن تعمل جميع أنظمة محطة زابوروجيا النووية بكامل طاقتها.

وكان نيبينزيا أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الفائت أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يومياً باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة.

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