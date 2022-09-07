تراس تتسلم رسمياً منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

لندن-سانا

تسلمت (ليز تراس) رسمياً رئاسة الوزراء في بريطانيا اليوم أثر تكليفها بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة (اسوشيتد برس) أن تراس أصبحت رسمياً رئيسة الوزراء البريطانية بعد أن كلفتها الملكة اليزابيث الثانية بتشكيل حكومة جديدة خلال اجتماع لهما بقلعة (بالمورال) في اسكتلندا.

وستواجه تراس بمنصبها الجديد تحديات هائلة وسط ضغوط متزايدة لكبح الأسعار المرتفعة وتخفيف الاضرابات العمالية وإصلاح نظام الرعاية الصحية ونقص الموظفين في البلاد وفي مقدمة التحديات أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وإغلاق الشركات والمعاناة في منازل باردة خلال الشتاء المقبل.

وكان أعضاء حزب المحافظين البريطاني انتخبوا تراس لقيادة حزبها لتصبح بذلك رئيسة وزراء البلاد خلفاً لبوريس جونسون الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم.

وهذه المرة الأولى في عهد الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عاماً التي يتم فيها تسليم السلطة في بالمورال بدلاً من قصر باكنغهام في لندن.

وباتت ليز ترأس ثالث رئيسة وزراء لبريطانيا بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي وجميعهن من حزب المحافظين.

وكان جونسون أعلن استقالته في تموز عقب استقالة عشرات الوزراء في حكومته في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

واستقال نحو 57 من أعضاء حكومة جونسون خلال 24 ساعة فقط بعد أشهر من فضيحة انتهاكه قواعد مكافحة فيروس كورونا والتي عرفت باسم (بارتي غيت) واستضافته حفلاً في مقر الحكومة بلندن.

ومن المتوقع أن تجري انتخابات عامة في بريطانيا عام2024.

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