ليلة أندلسية على خشبة مسرح قصر العظم بدمشق

دمشق-سانا

مع أولى نسمات أيلول العليلة تمازجت الموسيقى الشرقية مع التراث الإسباني وموسيقى الفلامنكو في أمسية حملت عنوان الأندلس قدمها الموسيقي سليمان شلبي مع فرقته وسط حضور كثيف ملأ أروقة قصر العظم بدمشق.

وتنوع برنامج الأمسية الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة ليستهله شلبي بتقديم معزوفته الخاصة على الغيتار حملت عنوان “ملح” تلاه تقديم معزوفة على قالب البولرياس التراثي الإسباني الشهير.

وغنت الفنانة مانو شلبي خطار عنا فرح لإلهام المدفعي بقالب الفلامنكو وهالأسمر اللون وفوق إلنا خل وأغنية لوكان قلبي معي كما أدت فاصل أسق العطاش بأسلوب أطرب الجمهور وأمتعهم.

وحضرت أغاني أم كلثوم في الأمسية ليقدمها شلبي على إيقاع الفالس معتبراً وفق تصريح لـ سانا أن هذا النوع من الأغاني من الصعب تقديمه على آلة الغيتار بقالب الفلامنكو لذلك قرر تقديمه بقالب الفالس الذي يوظف آلة الغيتار بالشكل الأمثل لتؤدي أغاني كوكب الشرق بقالب متميز.

وأبدعت راقصة الفلامنكو لجين ملاك في تقديم أكثر من رقصة على أغاني ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق و رقصة الملاغينا المشهورة لتأخذ خيال الجمهور في رحلة إلى حضارة الأندلس وتراثه.

وتكونت الفرقة الموسيقية التي شكلت هارموني متكامل من العازفين عمار علي على آلة الناي وديمة خير بيك على الكمان ومحمد عمران على الدرامز ومحمود كنفاني على البيركشن.

هادي عمران

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