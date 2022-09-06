مراسل سانا : الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عدداً منها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وإيران توقعان البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التطوير الإداري
2022-09-06
مباحثات سورية بيلاروسية حول تعزيز العلاقات الثنائية
2022-09-06
بمشاركة سورية ودول أخرى… روسيا تنظم تدريباً عسكرياً استراتيجياً شرق البلاد
2022-09-06
سوسان: ندين الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول وهو نتيجة خطأ السياسات الأمريكية
2022-09-05
الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تقوم بعمليات التنقيب عن الآثار في مدينة عفرين وتهريبها إلى تركيا
2022-09-05
الخارجية الصينية: على أمريكا إنهاء وجودها العسكري في سورية ورفع الإجراءات القسرية
2022-09-04
مباحثات سورية إيرانية في مجال التطوير الإداري
2022-09-04
محليات
محافظة دمشق وجريح الوطن يكرمان جرحى ناجحين بامتحانات شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي
2022-09-06
استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف تدمر
2022-09-06
سورية وإيران توقعان البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التطوير الإداري
2022-09-06
الدكتورة شعبان لوفد جمعية البندقية للصداقة الإيطالية العربية: سورية جديرة بأن تصبح أيقونة للعالم في النضال ضد النظام الرأسمالي الذي يقوم بتدمير هوية الشعوب
2022-09-06
محطة تحلية جديدة للمياه في الحسكة باستطاعة 10 أمتار مكعبة في الساعة
2022-09-06
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مركز لمعالجة السرطان في حلب ويقر خطة وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي
2022-09-06
89 طالباً وطالبة تقدموا لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة البعث
2022-09-06
رياضة
الأمريكي تيافوي إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-09-06
الفرنسي بوغبا يخضع لجراحة ستغيبه عن يوفنتوس ستة أشهر
2022-09-06
ألكاراز إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-09-06
الإصابة تغيب ابراهام مهاجم روما الايطالي عن الملاعب
2022-09-06
بيغولا تقصي كفيتوفا وتتأهل لربع نهائي أمريكا المفتوحة للتنس
2022-09-06
بلد الوليد يتغلب على ألميريا في الدوري الإسباني
2022-09-06
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يفوز على شباب الأهلي الإماراتي
2022-09-05
اقتصاد
روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول بريكس
2022-09-06
وفد سوداني من محطة بحوث بدرعا: ضرورة الربط بين الإدارات والمؤسسات الزراعية في الدول العربية
2022-09-06
صحيفة أمريكية: أسوأ أزمة طاقة تلوح في أفق أوروبا
2022-09-06
تراجع أسعار النفط مع عودة المخاوف بشأن الطلب
2022-09-06
المركزي: ضبط 3 مكاتب تقوم بتسعير السيارات وبيعها بالدولار الأمريكي واليورو
2022-09-06
تخصيص 5 ليترات مازوت لكل مزارع عن كل طن عنب يسوقه لشركة التصنيع بالسويداء
2022-09-06
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-09-06
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استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف تدمر
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